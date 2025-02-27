Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 826 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр24
    Похоже, " Белая стрела" - единственный выход. Но остались ли ещё настоящие смельчаки-патриоты в России?Мальчик из Узбеки...
  • Семен Демин
    Все вокруг да около.«Бойтесь пиндосов...
  • лилия дрогочинская (Титова)
    А каким же это образом старший мерзавец прошел в палату к девочке? Там в больнице был "День открытых дверей"? А если ...Мальчик из Узбеки...

Художник в панике: извинения и обещания исправить

Художник в панике: извинения и обещания исправить

Avia.pro - СМИ Вопросы к ДУМ после скандала с картиной о битве на Калке остаются. Москва гудит от негодования: картина «Пир монгольских военачальников Чингисхана во главе с Джубэ и Субэдэем после победы над объединённым русско-половецким воинством на Калке 31 мая 1223 года» в кабинете зампредседателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Дамира Мухетдинова взорвала общественное мнение.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх