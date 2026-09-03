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Мировое обозрение

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«Глубоко личный мотив»: Украинский историк шокирована видео жёсткой мобилизации во Львове

«Глубоко личный мотив»: Украинский историк шокирована видео жёсткой мобилизации во Львове

Сцена, снятая во Львове, мгновенно разлетелась по сети и вызвала болезненную реакцию даже у тех, кто привык к ежедневным сводкам о ходе призыва.

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