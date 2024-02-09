Косачев: Интервью Путина Карлсону «взрыв мозга для многих» на Западе

Интервью Президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону станет »взрывом мозга для многих и многих» на Западе, особенно на фоне мантр про «российский империализм» и чуть ли не генетическое желание завоевать и подчинить кого-то.
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