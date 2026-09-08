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ТАСС

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В Приморье начали проверку из-за посадки судна на мель

В Приморье начали проверку из-за посадки судна на мель

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. Процессуальную проверку начали в Приморье по факту срыва теплохода "Русский Восток" с якорной точки и его посадки на мель на берегу Амурского залива.

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