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«Цели серьезно расходятся»: 25 лауреатов Филдсовской премии выступили против бесконтрольного внедрения ИИ в науку

«Цели серьезно расходятся»: 25 лауреатов Филдсовской премии выступили против бесконтрольного внедрения ИИ в науку

МОСКВА, 12 сентября, ФедералПресс. Группа из 25 лауреатов Филдсовской премии (высшей международной награды в области математики) выступила с предупреждением об угрозах, которые развитие искусственного интеллекта несет для фундаментальной науки.

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