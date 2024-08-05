В Иванове подтопления после ливня ликвидируют илососы

Городская коммунальная техника работает на центральных улицах, лужи во дворах должны откачивать УК.4 августа на Ивановскую область выпал не только град размером с вишню, но и примерно по ведру осадков на каждый квадратный метр.
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