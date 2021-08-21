В постели с врагом не належишься. Русскому флоту надо создавать базы вне границ НАТО

Хорошо поступили испанцы, не пустив два наших корабля для дозаправки в свой порт Сеута! Правильно поступили, дав новый повод задуматься о том, что Россия находится в состоянии уже давно не холодной, а приближающейся к кипению войны с Западом.
Хорошо поступили испанцы, не пустив два наших корабля для дозаправки в свой порт Сеута! Правильно поступили, дав новый повод задуматься о том, что Россия находится в состоянии уже давно не холодной, а приближающейся к кипению войны с Западом.
Свежие комментарии