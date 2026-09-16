Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Его забивали в стену»: 18-летний жестоко избил инвалида в Орске из-за сорванной «тусовки» в подъезде

Его забивали в стену»: 18-летний жестоко избил инвалида в Орске из-за сорванной «тусовки» в подъезде

Молодой человек, по словам дочери избитого пожилого мужчины, вёл себя максимально «вальяжно» - заявлял, что под веществами, хамил и выражал уверенность, что ему ничего не будет.

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