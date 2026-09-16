Его забивали в стену»: 18-летний жестоко избил инвалида в Орске из-за сорванной «тусовки» в подъезде

Молодой человек, по словам дочери избитого пожилого мужчины, вёл себя максимально «вальяжно» - заявлял, что под веществами, хамил и выражал уверенность, что ему ничего не будет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Вы вообще понимаете, что вы миллионеры?» Почему японец чуть не потерял дар речи на обычной даче под Екатеринбургом...
- Макрон влип: капитан «российского танкера под бенинским флагом» оказался китайцем — Пекин заставит Париж дорого за это заплатить.
- Россия смеется над Польшей и Прибалтикой: Европа в ярости из-за фразы Соловьева...
Свежие комментарии
- Трамп сказал: Укр...
- Десять лет отпаха...
- Раньше строили дл...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым