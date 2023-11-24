Вирусолог Альтштейн прокомментировал известие о вспышках детской пневмонии в КНР

Вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, профессор Анатолий Альтштейн выразил мнение, что волна респираторных заболеваний из Китая, скорее всего, не затронет Россиию.
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