Россиян предупредили о подорожании говядины к Новому году

К Новому году в России ожидается рост цен на говядину, ее стоимость вырастет на 7-10%, рассказал генеральный директор Национального союза производителей говядины Роман Костюк в беседе с «Парламентской газетой».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии