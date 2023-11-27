Georgian Airways с 10 декабря запустит прямые рейсы между Тбилиси и Петербургом

Авиакомпания Georgian Airways («Грузинские авиалинии») с 10 декабря запустит прямые рейсы между Тбилиси и Петербургом, сообщает пресс-служба ООО «Воздушные ворота северной столицы» (ВВСС, оператор петербургского аэропорта «Пулково»).
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