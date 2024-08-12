Врио губернатора Хабаровского края выступил за незамедлительную депортацию мигрантов за неуважение к россиянам

ХАБАРОВСК, 12 августа, ФедералПресс. В Хабаровском крае продолжается рост преступной активности среди мигрантов, а власти опаздывают с реакцией – такое мнение высказал житель Хабаровского края во время прямого эфира с главой региона Дмитрием Демешиным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии