Врио губернатора Хабаровского края выступил за незамедлительную депортацию мигрантов за неуважение к россиянам

ХАБАРОВСК, 12 августа, ФедералПресс. В Хабаровском крае продолжается рост преступной активности среди мигрантов, а власти опаздывают с реакцией – такое мнение высказал житель Хабаровского края во время прямого эфира с главой региона Дмитрием Демешиным.