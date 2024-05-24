Зеленый юбилей: Ботанический сад в Нижнем Новгороде отмечает 90-летие

В 2024 году Ботанический сад ННГУ им. Лобачевского отмечает 90-летие. За это время из скромного садика он превратился в настоящий дендрарий, который по своему биоразнообразию может встать в один ряд с Сочинским парком.
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