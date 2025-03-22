Американский президент Дональд Трамп поручил генпрокурору США принять меры против юристов и юрфирм, которые необоснованно преследуют власти в судебном порядке.
Трамп поручил принять меры против юристов, необоснованно преследующих власти
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Юристы-туристы!Когда Обама две аойны начал в США юристов не нашлось,которые его преступную деятельность присекли бы! И проделки Байдана с незаконными передачами денег налоглательщиков США и оружия которым людей убивают.Всё это преступления!
Ответить
16 час.
Eduard
Зачистить США от них надо.В стране всё наоборот,Трампа пытаются за поцелуй осудить,а в это время дружки Обамы войны развязывают,но закон их не преследует почему-то!
Ответить
16 час.
Свежие комментарии