Венеция с высоты птичьего полета

Венеция — это чудесный, необыкновенно красивый и романтичный город Италии. Сегодня мы отправимся на вертолете над историческим центром Города Влюбленных на воде, и посмотрим на Венецию с высоты птичьего полета.
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