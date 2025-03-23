ВСУ 27 раз обстреляли донецкую республику, применив 85 боеприпасов

Украинские националисты за истекшие сутки 27 раз подвергли обстрелам территорию Донецкой республики. Большая часть атак произошла на Горловском направлении - 25, еще две зафиксированы на Светлодарском направлении.
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