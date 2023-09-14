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В Новосибирске ищут подрядчика для разработки ПСД на ремонт дороги в Академгородке

В Новосибирске ищут подрядчика для разработки ПСД на ремонт дороги в Академгородке

За проект ремонта проспекта Академика Лаврентьева власти готовы заплатить 2,1 миллиона рублей.Подрядчика, который выполнит проектно-сметную документацию на ремонт проспекта Академика Лаврентьева в Академгородке Новосибирска, ищут власти города.

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