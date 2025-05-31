Политика как он...
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Политика как она есть

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NYT: у Маска начались проблемы со здоровьем из-за приёма психотропных веществ

NYT: у Маска начались проблемы со здоровьем из-за приёма психотропных веществ

У американского предпринимателя Илона Маска начались проблемы со здоровьем из-за активного потребления наркотических веществ в период предвыборной кампании Дональда Трампа.

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