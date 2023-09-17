Падение "Тёмного орла". В США вновь ругают наш "Кинжал", но очередной провал их программы гиперзвука уже никого не удивляет

Фейков нет. Только достоверные новостиВоенное делоПодписатьсяПадение "Тёмного орла". В США вновь ругают наш "Кинжал", но очередной провал их программы гиперзвука уже никого не удивляет Старт ракетоносителя будущего "Тёмного орла", в 2020 году. Вместе с гиперзвуковым планирующим блоком они ещё не летали.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииАлександрВидимо,хорошо английским владеет.Ответить14 час.Владимир БарышевОчередная америкосская "вундервафля"под названием " Черный орел" только пукнула и растеряла перья!Ответить14 час.ВераВернаяКак и вы?Ответить12 час.
Свежие комментарии