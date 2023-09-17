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Падение "Тёмного орла". В США вновь ругают наш "Кинжал", но очередной провал их программы гиперзвука уже никого не удивляет

Падение "Тёмного орла". В США вновь ругают наш "Кинжал", но очередной провал их программы гиперзвука уже никого не удивляет

Старт ракетоносителя будущего "Тёмного орла", в 2020 году. Вместе с гиперзвуковым планирующим блоком они ещё не летали.

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Александр
Видимо,хорошо английским владеет.
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