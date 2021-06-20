Я поставил прививку, но всё равно заболел коронавирусом. Истории пациентов и объяснения врачей

Александр МазурокЗдоровьеЯ поставил прививку, но всё равно заболел коронавирусом. Истории пациентов и объяснения врачейПравда ли, что после вакцинации болезнь переносится гораздо легче? И как меняются симптомы? .Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛилия ЦаренковаА я никогда ни от чего не прививался! И что? Везде всегда без маски и ничем не заболел!!! И так называемых "антител" у меня не обнаружили!!! И что? Кругом "болеют" непонятно чем, но списывают на никогда никем НЕ ВЫДЕЛЕННЫЙ барановирус! Мне угрожают непременным заражением и непременным заболеванием! А кто? А бараны! Своих мозгов и своего понимания нет, поэтому верят всяким бредням Гамалеев! которые на службе у оккупационных властей! А настоящих специалистов гнобят, затыкают им рты! Но кто хочет знать и понять правду, тот может получить её в свободном интернете. Суть проста. Бараны легли под оккупационную власть и блеят в сторону не желающих быть баранами. Знайте, причина болезней - сам человек со своим несовершенством сознания, не соответствием собственной энергетики энергии Пространства Природы. Природа "мстит" человеку и никакие "вакцины" не спасут!!! И уже известны факты «выявления» барановируса у вакцинированных! КАК ТАК??? Кричали со всех щелей что "вакцина" спасёт! Но не спасла.. А потому, что НИКОГДА НИКТО НЕ СМОГ ВЫДЕЛИТЬ этот самый барановирус, и за "вирус" принимают собственные защитные тела самих клеток - ЭКЗОСОМЫ!!!!! На фотографиях экзосомы выглядят точно так - круглое тело с "рожками"! И вот, эти защитные тела клеток приняли за вирус.. А теперь, убивая клетки курицы, собаки, свиньи, обезъяны, получают жидкость, наполненную этими экзосомами, и утверждают, что это ковид убил клетки, и шарики с рожками являются этим ковидом!!! А теперь, "убив" это "вирус" ядами, и собрав эту мёртвую (или смертельную для живых клеток человеческого организма) жижу, выдают это за "м-РНК вакцину". Если после такой "вакцинации" организм сумел нейтрализовать эту гремучую смесь, то это говорит о сильном, крепком организме, которому ни барановирус, ни прочие не страшны! А у тех, чей организм слаб, те болеют от этих отравлений "вакцинами". И ЭТО ПОКАЗАТЕЛЬ! Болеют те, у кого слабы защитные силы организма. А причина вовсе НЕ ВИРУС!!! И я это знаю по себе. Имел такой опыт несколько раз, пока не сообразил В ЧЁМ НАСТОЯЩАЯ ПРИЧИНА!!! Было это с 2009 по 2011 год, когда я ездил на учёбу, и жил в съёмной квартире, напротив одноэтажного здания, на крыше которого стояли три мачты антенн сотовых операторов! Расстояние до них было 50 метров и смотрели эти мачты как раз в окна комнаты где я проживал!!! И каждый раз, когда я поселялся, я заболевал ОРЗ, который ничем не "лечился"!!! Ни какие таблетки не помогали. "Болезнь" продолжалась пока я не уезжал домой. И так 2 раза в год. Последний раз был особенно тяжёлым, потому что я проживал дольше, готовился к защите диплома. В результате изнурения непонятной "заразой", я не мог ничего делать, мне было ХРЕНОВО. Я совсем отчаялся, решил бросить эту учёбу, диплом и уехать домой. И вот я встал у окна, через которое на меня излучали три мачты антенн. И только теперь меня осенило! ВОТ ОНА ПРИЧИНА!!! Сколько раз предупреждали о вреде высокочастотных электромагнитных излучений! Но понял я это только теперь, всецело испытав на себе. Я съехал с этой квартиры, кое как защитил диплом и уехал домой. Домой я приехал уже ЗДОРОВЫМ!!! Так что ЗНАЙТЕ! Ваши болезни имеют вполне НЕ ВИРУСНУЮ причину!!! Хотя все симптомы ОДИН В ОДИН!!! -- Главная причина болезней человека – ДИСГАРМОНИЯ с самим собой, с окружающим пространством, несовершенство сознания, души и тела, НЕВЕРИЕ. Если проще – человек болеет, когда он НЕ в БОГЕ. И религии здесь ни при чём. Уже несколько лет идёт активная фаза трансмутации физической оболочки человека. Это и есть причина многих «ОРЗ», пневмоний, расстройств непонятной этиологии. Те, чей организм не готов к изменениям Пространства, «болеют» особенно сильно. Вы можете продолжать неверить и паразитировать в Пространстве Бога. Ну тогда и получите болячки.Комментировать
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