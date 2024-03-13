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Хакнем

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Мигрантов начинают селить целыми анклавами: очередная угроза местному населению?

Мигрантов начинают селить целыми анклавами: очередная угроза местному населению?

Сразу замечу, что ситуация с мигрантами продолжает приобретать опасный оборот. И это мягко сказано. Бизнесмены и лоббисты мигрантов пытаются в очередной раз не решить проблему, а обойти её стороной ради собственной выгоды.

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