Мигрантов начинают селить целыми анклавами: очередная угроза местному населению?

Сразу замечу, что ситуация с мигрантами продолжает приобретать опасный оборот. И это мягко сказано. Бизнесмены и лоббисты мигрантов пытаются в очередной раз не решить проблему, а обойти её стороной ради собственной выгоды.
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