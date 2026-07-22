Названы самые востребованные сферы подработки для пенсионеров в Алтайском крае

Людей пенсионного возраста охотно принимают в сфере клининга Эксперты "Авито Подработки" выяснили, в каких сферах и регионах бизнес чаще всего приглашает на подработку людей пенсионного возраста, а также какой интерес в Алтайском крае к такой занятости проявляют сами исполнители.