Названы самые востребованные сферы подработки для пенсионеров в Алтайском крае

Людей пенсионного возраста охотно принимают в сфере клининга Эксперты "Авито Подработки" выяснили, в каких сферах и регионах бизнес чаще всего приглашает на подработку людей пенсионного возраста, а также какой интерес в Алтайском крае к такой занятости проявляют сами исполнители.
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