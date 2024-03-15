Нарушений нет. Как в Алтайском крае проходит первый день голосования за президента

В ДЭГ уже приняли участие 60% алтайских избирателей, подавших заявление Первый день голосования на выборах президента в Алтайском крае проходит в штатном режиме: на утро 15 марта не было зарегистрировано ни одного нарушения.
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