Neva.Today

8 789 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • cergei efremow
    А будет ли существовать Англия к тому времени?Съемки нового «Дж...
  • Nana Абраменко
    деньги решили все для дуньки, чего говорить о чувствахИстория любви пол...
  • Сергей Лахов
    Вместе пьют, вместе трахаются, вместе и жалуются. Цирк дебилов. И не грустно и не смешно. Просто неинтересно. Мигрант...Попойка на пустыр...

«Исход у всех один»: Юрий Шатунов отшучивался на вопросы о ЗОЖ

«Исход у всех один»: Юрий Шатунов отшучивался на вопросы о ЗОЖ

Певец Юрий Шатунов умер на 49-м году жизни от обширного инфаркта. Почему же кумир миллионов не берег себя и так рано износил свое сердце? В одном из интервью артиста спросили, ведет ли он здоровый образ жизни и придерживается ли правильного питания.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх