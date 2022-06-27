«Исход у всех один»: Юрий Шатунов отшучивался на вопросы о ЗОЖ

Певец Юрий Шатунов умер на 49-м году жизни от обширного инфаркта. Почему же кумир миллионов не берег себя и так рано износил свое сердце? В одном из интервью артиста спросили, ведет ли он здоровый образ жизни и придерживается ли правильного питания.