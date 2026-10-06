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Регионы России

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Сборная Аргентины провела последнюю тренировку Месси перед прощальным матчем

Сборная Аргентины провела последнюю тренировку Месси перед прощальным матчем

Сборная Аргентины провела последнюю тренировку перед прощальным матчем Лионеля Месси. Пресс-служба «альбиселесте» опубликовала видео с тренировкой команды перед игрой с Бенином.

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