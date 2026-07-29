Росстат сообщил о росте цен на мясо кур и гречку в июле

Росстат сообщил, что с 21 по 27 июля цены на мясо кур в РФ выросли на 1,9%, а на гречку — на 1,2%. Вместе с сахаром, демонстрирующим замедление роста до 2%, наблюдалось увеличение цен на различные продукты, в то время как стоимость яиц и молочных продуктов снизилась.