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Хенесс об УЕФА и бойкоте ЧМ: «Если Инфантино хочет матчи Фиджи с Кабо-Верде, он их получит. Турнир без европейцев можно выбросить в мусорное ведро!»

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс прокомментировал идею ФИФА продать часть прав на чемпионат мира внешним инвесторам и готовность УЕФА бойкотировать турнир.

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