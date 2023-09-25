В Подмосковье идет обустройство 14 пешеходных переходов через ж/д пути

В текущем году Московская область планирует создать искусственные пешеходные переходы через железнодорожные пути в 14 населенных пунктах, включая Талдому, Дмитров, Ступино, Каширу, Серпухов, Подольск, Электросталь, Можайск и Одинцово.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии