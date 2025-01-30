Составлен список витаминов, которые спасут волосы от выпадения

Врач Овнанян посоветовала витамин D для восстановления волос Витамин D станет спасением от выпадения волос, рассказала врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской больницы Эвелина Овнанян.
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