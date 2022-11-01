Реформа ВДВ в свете опыта боёв на Украине и предшествующих войн. Штатная структура

Кратко рассмотрев предыдущий опыт применения парашютных войск в войнах, в том числе современных (первая часть очерка), а также примерно прикинув задачи, которые могут потребовать парашютного десантирования в современности, сделав первый подход к штатам войск и соотношению их численности с численностью военно-транспортной авиации (вторая часть очерка), бегло пробежимся по тому, как должна обеспечиваться ПВО десантных частей, а потом более-менее окончательно определимся со штатами и структурой.