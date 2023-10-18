Православные отмечают церковный праздник святой Харитины Амисийской и народный Харитины 18 октября: его традиции и запреты Алёна Юрьева18 октября, согласно православному календарю, отмечается память святой мученицы Харитины Амисийской.
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