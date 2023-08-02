В Госдуме заподозрили Запад в планах ликвидировать Зеленского из-за слива "смертельного" сценария
Депутат Матвейчев объяснил, почему смерть Зеленского в интересах Запада, а не РФАбсолютно все россияне и власти страны понимают, что, кем бы ни заменили президента Украины Владимира Зеленского в случае его гибели, это будет точно такая же марионетка.
Комментарии
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Почему приказы преступные? Помнится на Сталина были покушения, на Гитлера, на Путина запад объявил смертельную охоту с целью ликвидации!!! А Зеля если клоун, то нельзя??? Даже королевских шутов казнили, если слишком бурогозил.
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