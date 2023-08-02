В Госдуме заподозрили Запад в планах ликвидировать Зеленского из-за слива "смертельного" сценария

Депутат Матвейчев объяснил, почему смерть Зеленского в интересах Запада, а не РФАбсолютно все россияне и власти страны понимают, что, кем бы ни заменили президента Украины Владимира Зеленского в случае его гибели, это будет точно такая же марионетка.