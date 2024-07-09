Байден заявил, что Россия "проигрывает" в конфликте на Украине

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Россия "проигрывает" в украинском конфликте. Об этом он сказал, выступая на стартовавшем в американской столице саммите стран НАТО, передает РИА Новости.
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