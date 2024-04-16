Иран готов применить ранее не используемое оружие в случае удара Израиля

Тегеран может использовать ранее не применявшиеся вооружения в случае ответного удара со стороны Израиля, заявил представитель иранской парламентской комиссии по национальной безопасности Ирана Аболфазл Амуи.
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