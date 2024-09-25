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Иван Выдренков: «Кузнецов – лидер в раздевалке и на льду. Он идеально подходит на роль вице-капитана СКА. Ему надо еще немного адаптироваться, он много чего покажет в этом сезоне»

– Вы недавно продлили контракт со СКА. Поделитесь эмоциями от этого события. – Рад, что остаюсь в Питере еще на три года.

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