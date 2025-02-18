«Дальневосточные ветра» оставили ВСУ без техники и связи

Тактическая группа беспилотных летательных аппаратов 29-й гвардейской общевойсковой армии ВС России «Дальневосточные ветра» смогли оставить Вооруженные силы Украины (ВСУ) без техники и связи на одном из направлений в зоне спецоперации (СВО).
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