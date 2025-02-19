Путин дал Козлову поручение по ликвидации свалок

Президент России Владимир Путин дал указание министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову добиться окончательных результатов в ликвидации свалок и отчитаться перед главой государства по итогам работы.
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