Mash Gor сообщил о двух авариях, оставивших Дербент без воды

Жители Дербента остались без воды из-за двух аварий: 24 августа на магистрали повредили трубу, что привело к остановке насосной станции, а 25 августа из-за скачка напряжения замкнуло проводку насоса на другой станции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии