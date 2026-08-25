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Царьград

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Mash Gor сообщил о двух авариях, оставивших Дербент без воды

Mash Gor сообщил о двух авариях, оставивших Дербент без воды

Жители Дербента остались без воды из-за двух аварий: 24 августа на магистрали повредили трубу, что привело к остановке насосной станции, а 25 августа из-за скачка напряжения замкнуло проводку насоса на другой станции.

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