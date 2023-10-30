Калужан просят помочь прокормить зубров зимой

В Калужской области национальный парк "Угра" проводит благотворительную акцию "Подари зубрам зиму". С наступлением холодов в лесах нацпарка устраивают специальные подкормочные площадки, там оставляют дополнительную еду для диких зубров, что помогает им пережить непростую зимовку.
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