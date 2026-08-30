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US Open. 1-й круг. Медведев сыграет с Гастоном, Джокович – с Навоне, Бублик – с Вольфом

Даниил Медведев сыграет с Юго Гастоном в первом круге US Open. Четырехкратный чемпион Новак Джокович встретится с Мариано Навоне.

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