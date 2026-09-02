Увеличилось количество пострадавших при нападении на храм в Москве

ИА Регнум Количество пострадавших при нападения мужчины на храм святых Жен-Мироносиц в Марьино в Москве увеличилось до трех человек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Бунты студентов в...
- VK «Я не мог пройти ...
- Довели страну!
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым