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Британский министр покинула пост в знак протеста против сокращения помощи другим странам

Британский министр покинула пост в знак протеста против сокращения помощи другим странам

Министр международного развития Великобритании Аннелиза Доддс уходит в отставку после решения премьер-министра страны Кира Стармера уменьшить помощь другим государствам ради повышения расходов на оборону.

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