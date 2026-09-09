Прямое попадание беспилотника в дом: в Новороссийске погибла пожилая пара. Супруги находились на крыльце, наблюдая за происходящим во время атаки

Прямое попадание беспилотника в дом: в Новороссийске погибла пожилая пара. Супруги находились на крыльце, наблюдая за происходящим во время атакиНочной удар украинского беспилотника по частному сектору Новороссийска унёс жизни пожилой семейной пары.
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