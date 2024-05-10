Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 340 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Авас Анекак
    повесить ---горбатому поможет только милая дама с садовым инструментом----Военнопленные из ...
  • Александр Стародубцев
    Всё правильно - день Европы, потому, что именно обьединеная Европа возглавляемая фашисткой Германией пришла уничтожит...День Победы в Бол...
  • Виктор Александров
    "Одесса – единственный город, где не судили предателей Родины, потому что судить было уже некого, При освобождении Од...Как убивали палач...

Урок для Путина. Хитрость врага: оборонка Украины уходит под землю. Запрещенная в ряде стран Европы Победа

Урок для Путина. Хитрость врага: оборонка Украины уходит под землю. Запрещенная в ряде стран Европы Победа

Россия не намерена нападать на какую-либо страну альянса Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил вчера: "Очевидно, что у России в данный момент нет ни намерения, ни возможности совершать военное нападение на какое-либо государство НАТО, но против нас развязана тотальная гибридная война.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
EV
Evgeni Velesik
Ничего удивительного в подземных производствах нет! Но даже кроты вылазят на поверхность!
Ответить
11 час.
СС
Сергей Скрипальщиков
Подземные заводы Германии не помогли 80 лет назад
Ответить
9 час.
Meerflieger
Можно подумать строительство таких заводов незаметно... Отвалы вынутого грунта, подъездные пути для подвоза сырья-компонентов и вывоза продукции, ЛЭП, наконец, ибо без электричества хрен там что работать будет... Это только навскидку приметы строительства...
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх