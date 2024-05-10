Урок для Путина. Хитрость врага: оборонка Украины уходит под землю. Запрещенная в ряде стран Европы Победа

Россия не намерена нападать на какую-либо страну альянса Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил вчера: "Очевидно, что у России в данный момент нет ни намерения, ни возможности совершать военное нападение на какое-либо государство НАТО, но против нас развязана тотальная гибридная война.