Число жертв урагана «Милтон» выросло до 17

В США увеличивается число жертв урагана «Милтон». По последним уточненным данным, по меньшей мере, 17 человек погибли во Флориде, в том числе, как минимум, пятеро – из-за торнадо в округе Сент-Люси, сообщают американские СМИ.
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