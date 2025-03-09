Президент Ахмед аш-Шараа назвал столкновения в Сирии ожидаемыми проблемами

Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа охарактеризовал продолжающиеся столкновения между сирийскими силами безопасности и сторонниками экс-президента Башара Асада на западе страны как «ожидаемые проблемы».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии