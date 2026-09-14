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Царьград

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Жителям Нью-Йорка просто врали: В США раскрыли документы о качестве воздуха после терактов 11 сентября

Жителям Нью-Йорка просто врали: В США раскрыли документы о качестве воздуха после терактов 11 сентября

Спустя годы после терактов 11 сентября 2001 года в США продолжают появляться документы, заставляющие по-новому взглянуть на последствия катастрофы.

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