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Посол Антонов: Россия заинтересована в конструктивном взаимодействии со всеми странами мира, в том числе с США

Посол Антонов: Россия заинтересована в конструктивном взаимодействии со всеми странами мира, в том числе с США

Российская Федерация заинтересована в конструктивном взаимодействии со всеми странами мира, в том числе с Соединенными Штатами.

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