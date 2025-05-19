Бросок на Приштину: как «тактическая пьянка» помогла российским десантникам

В ночь на 12 июня 1999 года сводный батальон ВДВ Вооруженных сил России, находившийся в составе миротворческого контингента, который базировался в Боснии и Герцеговине, неожиданно для командования НАТО занял аэропорт Слатина (город Приштина, Косово).
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