Врач Макарова призвала не отправлять в школу заболевших гриппом детей

Педиатр, диетолог, аллерголог-иммунолог, заместитель директора по научной работе и временно исполняющая обязанности начальника центра профилактической педиатрии НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ Светлана Макарова рассказала kp.
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